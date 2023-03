NBA, Trae Young espulso contro i Pacers: coach Snyder lo rimprovera

L’eccesso di nervosismo mostrato contro i Pacers è costato caro a Trae Young, espulso nel 3º quarto della sfida giocata alla State Farm Arena. Dopo un fallo in attacco fischiato ai suoi danni, la stella degli Hawks ha restituito con veemenza la palla all’arbitro Scott Wall che, in tutta risposta, l’ha spedito anzitempo negli spogliatoi. Mantenere i nervi saldi è fondamentale per Atlanta, che ancora lotta per un buon posizionamento nel sempre più probabile Play-in della Eastern Conference NBA.

Trae Young se la prende con l’arbitro: il video dell’espulsione

Trae Young ejected after throwing the ball at the Ref 😳 pic.twitter.com/4f4Tj7vHlM — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2023

Intervenuto nella conferenza stampa al termine del match Quinn Snyder ha sottolineato la mancanza di lucidità di Trae Young

“Ho parlato con lui prima di venire qui, per questo sono arrivato in ritardo. È semplicemente una giocata che non può fare per tutta una serie di ragioni, gliel’ho detto, lo sa. La frustrazione non può arrivare a tal punto, quando succede quella non può essere la reazione. Non è certamente l’unico ad aver perso le staffe ma non siamo qui a parlare di altri. È troppo forte, ne abbiamo bisogno ed è dura giocare quando sei in quello stato mentale. In nessun modo ha cercato di giustificare quanto accaduto.”

