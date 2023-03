NBA, Kawhi Leonard in versione Playoff: 32 punti e vittoria per i Clippers

Vittoria casalinga importantissima per i Clippers, che superano Oklahoma 105-127 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Fondamentali per i padroni di casa le prestazioni di Kawhi Leonard (32 punti) e di Russell Westbrook (24 punti) vista l’assenza di Paul George. Ai Thunder non basta, invece, una gran partita del solito Shai Gigeous-Alexander che chiude con 30 punti (10/15 dal campo) e 3 stoppate. Con questo successo i Clippers salgono al quinto posto, uscendo dalla zona Play-in, di una bellicosa Western Conference.

Fantastica partita di Kawhi Leonard: ‘The Klaw’ chiude con 32 punti, 6 rimbalzi e 6 assist con 4 rubate e 13/15 dal campo in soli 34 minuti sul parquet.

Kawhi Leonard su Westbrook: “E’ bello avere una point guard da Hall of Fame in squadra”

Queste le parole del protagonista della serata nel post-partita:

“Speriamo in un veloce recupero di Paul George, noi dobbiamo continuare a muovere il pallone e giocare di squadra. Dobbiamo giocare più concentrati perché al momento ci manca una superstar. Se manca un giocatore come lui, io devo avere di più la palla tra le mani e così tutti gli altri. E’ bello avere una point guard da Hall of Fame in squadra: ci aiuta con la sua velocità e la sua energia, giocando su entrambe le metà campo.

Kawhi sulla difesa di Lu Dort:

“Non leggo e non sento quello che dicono i giornalisti: sono persone che parlano ma non giocano a basket”

