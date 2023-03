Lakers, LeBron James punta a rientrare per fine regular season NBA, ma smentisce rumors

Mentre i Los Angeles Lakers fanno a spallate per guadagnare quantomeno un pass per gli spareggi d’ingresso nel tabellone dei Playoff NBA 2023, dall’infermeria dei gialloviola arrivano notizie confortanti. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic cresce l’ottimismo per un possibile rientro di LeBron James in tempo per l’ultima settimana di stagione regolare. Il numero 6 dei Lakers è out da circa un mese dopo l’infortunio al piede del 26 febbraio.

Il tweet di LeBron James raffredda gli entusiasmi

LeBron James ha commentato su Twitter le indiscrezioni circa il suo recupero in questi termini:

“Oggi non c’è stata alcuna valutazione e non è stata fissata una data obiettivo per il mio ritorno. Sto lavorando quotidianamente per avere la chance di tornare in piena forma quando sarà. Dio vi benedica, fonti [sources, ndr]. Io parlo per me,”

