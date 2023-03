Prima vittoria degli Orlando Magic in otto scontri diretti contro gli Washington Wizards, merito di un quintetto titolare andato tutto in doppia cifra: tra questi c’è anche Paolo Banchero, autore di una prestazione da 18 punti, otto assist e nove rimbalzi.

Una prestazione superlativa e da leader quella di Paolo Banchero che, tra le statistiche della notte, spiccano anche quelle relative ai tiri: 6/6 dalla lunetta e un 66.7% (6/9) dal campo. L’aspetto che più ha colpito coach Jamahl Mosley sono stati gli assist sfornati dall’azzurro, come spiega nel post partita:

"I think he's always had that. That's the biggest part of his game, he does love to pass the basketball."

Insieme a Banchero sono andati in doppia cifra anche Gary Harris – 22 punti per lui – e Franz Wagner, autore di 20. Nel post partita Harris commenta così la vittoria di Orlando:

"We did a great job looking for each other — cutting, passing, and taking shots when we were open." 🎙@thats_G_ (22 PTS, 6/9 3-PT) chats with @dantemagic after the @OrlandoMagic solidify their 30th win of the season against Washington! pic.twitter.com/YisprYFokz

— Bally Sports Florida: Magic (@BallyMagic) March 22, 2023