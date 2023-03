I Boston Celtics tornano a vincere dopo la debacle contro Utah e lo fanno in grande stile: 132-109 contro Sacramento, un successo che porta le firme di Jayson Tatum – 36 punti per lui – e i 27 di Jaylen Brown. Una vittoria che mantiene i Celtics al secondo posto della Eastern Conference.

Another 30 point performance from JT makes him tonight’s @Gatorade Player of the Game 📝 pic.twitter.com/ZsWhdfl89f

Il duo Jayson Tatum e Jaylen Brown continua a trascinare i Boston Celtics verso la postseason: nella vittoria di questa notte contro i Sacramento Kings, i Jays hanno dato tirato fuori gli artigli con una prestazione da leader, segnando rispettivamente 36 e 27 punti.

Entrambi ricoprono la carica da leader e, insieme, sono formidabili come spiega Joe Mazzulla nel post partita:

“Non è la prima volta che in questa stagione li vediamo insieme all’opera, anzi: ci hanno abituato a un alto standard, per noi avere due giocatori che giocano così è incredibile, insieme sono perfetti. Hanno fatto un ottimo lavoro oggi, hanno gestito alla grande la partita con le loro scelte e giocate. Vorrei migliorare il nostro trend in trasferta, mancano nove partite alla fine della regular season”

"If it wasn't nine games before the end of the regular season… and we went 4-2, everybody would be happy"

Joe Mazzulla talks about why going 4-2 over the road trip doesn't satisfy him pic.twitter.com/TXbX92kWPp

