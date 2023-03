NBA, tecnico n.18 per Dillon “The Villain” e nuova sospensione in arrivo

Per la seconda volta nel giro di un mese, Dillon Brooks potrebbe essere sospeso per via dei troppi tecnici presi. Ieri notte è infatti arrivato il diciottesimo tecnico stagionale, a causa di qualche parola rivolta alla panchina dei Dallas Mavericks (battuti 112-108).

In particolare Brooks, dopo aver schiacciato nel traffico a inizio terzo quarto, se l’è presa con Theo Pinson, riserva dei Mavs. Avrebbe mimato dei pon-pon, alludendo al fatto che Pinson viene usato più come cheerleader che come giocatore.

Il giocatore ne ha parlato ieri, nel post-partita:

“Quello stava in piedi davanti alla panchina, invece di stare seduto. Volevo solo fargli sapere che è una cheerleader.”

La NBA sospende automaticamente i giocatori, dopo che hanno raggiunto sedici falli tecnici stagionali. Brooks, il giocatore con più tecnici di tutta la lega, era già stato sospeso il 5 marzo, e adesso potrebbe saltare la prossima sfida casalinga contro i Rockets.

Il n.24 è un giocatore che cerca sempre di entrare nella mente degli avversari, specie in difesa, per limitarne il gioco. Ieri notte la sua vittima designata era Kyrie Irving, autore di 28 punti in 33 minuti (ma tenuto a 0 assist e 0-8 nell’ultimo quarto), che ha anche aggravato le condizioni del suo piede già infortunato.

“Ha detto che la mia difesa era pessima. Ma direi che l’ha impegnato abbastanza nel quarto quarto.”

A fine partita, poi, è avvenuto anche un siparietto tra i due. Brooks ha chiesto uno scambio di canotta, ma Irving si è limitato a dargli la sua, senza accettare la n.24 in cambio.

Brooks non è sembrato deluso dal gesto di Irving, e ha confessato di essere un suo fan.

“Sono un fan di Kyrie, per tutto quello che riesce a fare sul parquet. Quando sei giovane, vuoi tentare di avvicinarti il più possibile a un giocatore del genere. Gioca come Kobe e Jordan, a un ritmo diverso dagli altri. È un dio del midrange. Voglio raggiungere il suo livello, un giorno.”

