NBA, Austin Reaves decisivo con il career high

Un Austin Reaves decisivo gioca la miglior pallacanestro della sua carriera e regala ai Lakers una vittoria cruciale. Il giovane dei Lakers ha fatto registrare il suo nuovo career high in NBA, segnando 35 punti. La partita si è concluso sul punteggio a favore di 111-105 contro gli Orlando Magic, e il successo è fondamentale per la lotta per la Postseason. A fine partita Reaves, protagonista assoluto della serata, ha detto:

“Ogni volta che scendo in campo, gioco con una sensazione di urgenza e do tutto quello che ho. Perché è così che penso che la pallacanestro dovrebbe essere giocata. E’ una serata speciale. Voglio dire, sono cresciuto tifando per i Lakers. Fare cose del genere in una squadra del genere è davvero surreale. Ogni tanto mi devo fermare e pensare quello che sto facendo. E sono molto felice di questa vittoria”

Durante la serata i tifosi gialloviola si sono esaltati e hanno iniziato a dedicargli il canto “MVP! MVP!”. Reaves sa che i cori sono dovuti all’esaltazione e che non è ovviamente quello il suo livello, ma ha detto:

“Per me il fatto che i tifosi riconoscano quello che sto facendo – anche se ovviamente non sono a livello MVP, quei ragazzi sono unici – è qualcosa di veramente speciale. Significa davvero tanto per me”

A fine partita anche LeBron James si è complimentato con il giovane compagno di squadra, dedicandogli i suoi apprezzamenti sui social. Reaves ha detto:

“Stiamo parlando di uno dei più grandi giocatori della storia. Non so davvero cosa dire. Il modo in cui mi ha accolto fin dal primo giorno che sono arrivato mi ha fatto sentire in un grande ambiente. Ma non solo con lui, mi sono trovato bene con tutti”

Leggi anche:

NBA, LaMelo Ball tornerà per il training camp

Darwin Ham parla del ritorno di LeBron James: “E’ vicino”

NBA classifica 2022-2023