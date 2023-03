NBA, Doncic e Irving ancora fuori contro i Grizzlies

Ieri notte Luka Doncic e Kyrie Irving hanno saltato la loro seconda partita consecutiva. Privi dei loro due leader, i Dallas Mavericks si sono dovuti arrendere, per la seconda volta in pochi giorni, ai Memphis Grizzlies (104-88).

Doncic era stato escluso il giorno prima per un problema alla coscia sinistra, che lo infastidiva già da qualche settimana. Irving, invece, è passato da “questionable” a “escluso” solo due ore prima dell’inizio, per un dolore al piede rimediato mercoledì notte contro i Pelicans.

Dopo la sconfitta di ieri notte, coach Jason Kidd ha dichiarato che entrambi i giocatori sono “day-to-day”. L’allenatore dei Mavs non esclude che possano tornare ad allenarsi già a partire da oggi.

Anche Christian Wood è rimasto fuori poco prima della partita di ieri. In particolare, l’ala-centro di riserva sarebbe rimasto ai box per un dolore al piede destro.

La preoccupazione principale, per i texani, riguarda comunque la coscia sinistra di Luka Doncic, che l’ha portato a uscire nel terzo quarto contro i Pelicans. Fortunatamente la risonanza magnetica della scorsa settimana non ha evidenziato danni, lasciando sperare che il n.77 possa tornare presto in campo.

