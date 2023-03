NBA, Darwin Ham parla del ritorno di LeBron James: “E’ vicino”

In un momento difficile e di lotta agguerrita per un posto ai Play-In, per i Los Angeles Lakers potrebbe arrivare una notizia felice. Tre settimane dopo l’infortunio a un tendine del piede destro, e a tre settimane dalla fine della regular season, Darwin Ham ha rilasciato dichiarazioni positive sul rientro in campo di LeBron James. L’head coach dei Lakers, intervistato prima della partita poi vinta contro Orlando, ha detto:

“Vogliamo rivederlo in campo in un certo momento prima della fine della stagione [regolare]”

LeBron compirà 39 anni il prossimo 30 dicembre, e l’infortunio al piede destro non è certamente da sottovalutare. Lo staff medico della squadra losangelina lo tiene strettamente sotto controllo, e farà una nuova valutazione prima della fine della settimana, forse già giovedì. Solo allora potremmo sapere con certezza come sta andando il percorso di riabilitazione di James. Le dichiarazioni di Ham fanno però pensare a un recupero positivo fino a questo momento, e quindi è molto probabile che potremmo rivederlo in campo prima della fine della stagione regolare. L’head coach ha poi parlato delle recenti prestazioni degli altri giocatori, che stanno tenendo bene nonostante l’assenza di LeBron:

“Penso che l’assenza di Bron abbia mostrato che abbiamo molte qualità. Abbiamo molti giocatori forti in entrambe le metà del campo e che possono aiutarci a raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati. E quando tornerà in campo, ci darà tutto quello di cui è capace”

I Lakers hanno un record di 6 vittorie e 5 sconfitte nelle partite giocate senza James in campo. Con un record di 35-37 si trovano in nona posizione nella Western Conference, ma la lotta per gli ultimi posti in zona Playoff è molto combattuta. LeBron non indossa più il tutore che si era inizialmente messo per stabilizzare il piede, e da una settimana ha ricominciato i primi allenamenti in campo.

