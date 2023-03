I Milwaukee Bucks si confermano sempre di più al primo posto della Eastern Conference: nella vittoria di questa notte contro i San Antonio Spurs brilla ancora la stella di Giannis Antetokounmpo, autore di 31 punti e 14 rimbalzi in soli 24 minuti di gioco. Un ottimo periodo di forma per gli uomini di coach Budenholzer, sempre più lanciati verso i Playoff.

Didn't need 48 to dominate.

Ennesima prestazione superlativa per Giannis Antetokounmpo, rimasto in panchina per tutto l’ultimo quarto. Una vittoria che mantiene i Bucks saldi al primo posto in classifica, con The Greek Freak che nel post partita ammette di fare più attenzione al posizionamento della squadra nel ranking di Est, parlando inoltre dell’impatto di suo fratello Thanasis:

“Non sono abituato a guardare la classifica e non credo al seeding, ma siamo primi e devo accettarlo. Questo ci può essere sicuramente di aiuto in vista dei Playoff: in queste ultime partite dobbiamo mantenere alto il ritmo, per la seconda parte di stagione il nostro obiettivo è rimanere concentrati e il fatto di essere primi a Est deve essere una motivazione. Thanasis? È davvero una persona speciale, la sua energia ci coinvolge sempre, anche quando non gioca: questo ci aiuta molto, sono contento di averlo come fratello”

"The couple of games that he wasn't here, our energy was kind of off."

Giannis speaks to the media about Thanasis' impact. pic.twitter.com/HswEi9gGwo

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 23, 2023