NBA, tripla sulla sirena di De’Aaron Fox e i Kings sbancano Chicago

Non si fermano più i Sacramento Kings, che nella notte italiana trovano la nona vittoria nelle ultime 11 partite. Vittoria per 117-114 arrivata anche grazie alla grandissima prestazione di De’Aaron Fox.

Per il nativo di New Orleans, oltre al buzzer beater che ha deciso la gara dello United Center, sono 32 punti (di cui 15 nell’ultimo quarto) a fine serata con uno stupendo 12/17 al tiro e 4/6 dalla lunga distanza.

Raggiunto dai microfoni a fine partita, De’Aaron Fox ha così commentato il suo canestro decisivo:

“Penso che la mia fiducia sia alle stelle. Ho un intero gruppo di ragazzi e staff tecnico che credono in me. Hanno fiducia in me e nel lasciarmi prendere l’ultimo tiro, quindi il minimo che posso fare è avere fiducia in me stesso.”

Oltre al già citato Fox, per i Kings sono da segnalare le buone prestazioni di Malik Monk, autore di 19 punti con 5/8 da dietro l’arco dei tre punti, e Domantas Sabonis che registra l’undicesima tripla doppia stagionale e la seconda consecutiva (14 punti, 17 rimbalzi e 10 assist per lui).

Nel finale di gara l’head coach dei californiani Mike Brown ha commentato le grandi prestazioni dei suoi due All-Star:

“Sai che Fox è il giocatore più clutch sul parquet e Domantas con la sua capacità di portare sul tavolo tripla doppia dopo tripla doppia dopo tripla doppia ci aiutano ad ottenere una vittoria. Entrambi quei ragazzi dovrebbero essere nell’All-NBA Team. Non abbiamo giocato bene stasera, ma abbiamo trovato un modo per vincere. La cosa più importante sono state le palle perse non forzate e il nostro spacing non era eccezionale.”

Grazie alla prestazione nei minuti finali, Fox rimane saldamente al primo posto della classifica dei giocatori più clutch di tutta la NBA. Con 180 punti segnati negli ultimi 5 minuti delle gare col punteggio in equilibrio, la point guard dei Kings stacca sensibilmente DeMar DeRozan secondo in classifica e fermo a quota 138.

Proprio DeRozan, autore di 33 punti, aveva cercato di evitare la sconfitta dei Chicago Bulls con un gioco da 4 punti poco prima della tripla decisiva di Fox. Alla franchigia dell’Illinois non bastano nemmeno i 25 punti di LaVine ed i 20 conditi da 14 rimbalzi di Vucevic.

Chicago Bulls che si ritrovano ora con il record di 31-37 ed a mezza partita di distanza dal decimo posto occupato dai Washington Wizards. Come dichiarato da DeRozan a fine partita però, Chicago lotterà fino alla fine per conquistare un posto ai Play-In:

“Abbiamo ancora un’opportunità, dobbiamo solo continuare a lottare”.

Sacramento Kings che grazie a questa vittoria salgono al secondo posto nella Western Conference, complice la contemporanea sconfitta dei Memphis Grizzlies contro i Miami Heat, con il record di 41-27. Ciò significa che la franchigia californiana ha bisogno di una sola vittoria nelle prossime 14 partite per chiudere sopra il 50% di vittorie per la prima volta dalla stagione 2005-2006.

