NBA, doppia doppia da 35 punti per Jaylen Brown ed i Celtics battono Minnesota

Terza vittoria nelle ultime 4 partite per i Boston Celtics che si affidano alle loro stelle per cercare di insidiare il primo posto della Eastern Conference occupato dai Milwaukee Bucks, distanti due partite e mezza.

Al Target Center di Minneapolis è Jaylen Brown il protagonista assoluto.

Il nativo di Marietta, Georgia mette a segno una doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi ed aiuta i biancoverdi a conquistare la 48esima vittoria stagionale.

Spara a salve invece Jayson Tatum, che chiude la gara con 22 punti e 12 rimbalzi ma con un pessimo 4/16 al tiro ed un ancor più pessimo 0/8 dalla lunga distanza. Suoi però i liberi che regalano la vittoria ai Celtics.

Non bastano invece ai Minnesota Timberwolves, che alla fine capitolano con il risultato di 104-102, i 28 punti con 10 rimbalzi e 7 assist di Anthony Edwards ed i 15 a testa di Kyle Anderson (conditi da 7 rimbalzi e 8 assist), Rudy Gobert e Naz Reid (entrambi aggiungono anche 6 rimbalzi).

Nonostante la sconfitta, ai microfoni di fine partita Rudy Gobert si è detto molto orgoglioso per l’atteggiamento dei suoi compagni di squadra:

“Mi piace il modo in cui abbiamo combattuto stasera. Il modo in cui abbiamo giocato in difesa. Molte cose non sono andate per il verso giusto. Ma noi, per la maggior parte, abbiamo mantenuto la calma. Abbiamo mantenuto la nostra fisicità per tutta la partita. Sono davvero orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato”.