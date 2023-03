Ancora un’altra prestazione superlativa da parte di Steph Curry che, nella notte, ha segnato 50 punti con il 71.5% dal campo (20/28) e 8/14 da tre punti. Numeri pazzeschi che, però, non sono bastati ai Golden State Warriors a evitare la sconfitta contro i Los Angeles Clippers.

Tonight makes 12 career 50-point games Stephen Curry is that man ⚡️ pic.twitter.com/6qjwuXKcA6 — Golden State Warriors (@warriors) March 16, 2023

Steph Curry: “Deluso per la sconfitta”

Con la prestazione di questa notte sono 12 le partite in carriera di Steph Curry con almeno 50 punti segnati. Un’ottima gara giocata dal numero 30 degli Warriors che però, come racconta nel post partita, avrebbe preferito di gran lunga vincere la partita:

“Il mio obiettivo ogni volta è entrare in campo, dare il massimo e tirare il più possibile: quando ci riesco ovviamente sono felice perché vuol dire che sto lavorando bene, ma se non vinco sono frustrato. Vogliamo andare avanti e fare sempre meglio, se gioco bene ma non vinciamo ovviamente non sono felice: oggi loro sono stati più bravi nei rimbalzi offensivi e hanno sfruttato al meglio le occasioni, PG e Kawhi sono stati letali. Dobbiamo rimetterci subito a lavoro e pensare alla prossima partita”

Steph is happy with his performance but frustrated with another loss on the road pic.twitter.com/addxgwZ9oE — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 16, 2023

21 punti segnati nel terzo quarto, Steph Curry ha cercato in tutti i modi di aiutare la squadra a vincere ma i Clippers sono riusciti a tenerli a distanza. Nona sconfitta consecutiva in trasferta per gli uomini di Steve Kerr, che rimangono al sesto posto della Western Conference.

Leggi anche:

NBA, Ja Morant: “Ho commesso un grave errore, accetto la sospensione”

Damian Lillard duro sulla lega: “Non mi piace ciò che sta diventando la NBA”

NBA, i Milwaukee Bucks firmano Meyers Leonard per il resto della stagione