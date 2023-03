NBA, stagione finita per Scoot Henderson

I dirigenti della G League hanno fatto sapere che Scoot Henderson, prospetto del prossimo Draft, non giocherà le ultime cinque partite con gli Ignite. La squadra con sede nel Nevada è ben fuori dalla zona Playoff della lega di sviluppo, e quindi i dirigenti preferiscono non rischiare un infortunio inutile per la giovane stella. Secondo i dirigenti, Henderson ha già fatto vedere tutto il suo valore in campo. Quest’anno ha giocato 25 partite, e ha tenuto una media di 17.6 punti, 6.4 assist e 5.1 rimbalzi in 30 minuti.

Scoot Henderson è uno dei prospetti più interessanti per il prossimo Draft, e molti siti specializzati lo danno come secondo assoluto, dietro solo a Victor Wembanyama. Se il lungo francese è un talento generazionale, anche Henderson ha dimostrato di meritare le attenzioni delle squadre NBA. E’ un playmaker molto esplosivo e molto forte fisicamente, e misura 188 cm per 89 kg.

Il suo atletismo è incredibile, e alcuni lo hanno paragonato al primo Derrick Rose. Un’altra comparison che gli viene spesso affibbiata è quella con il giovane Russell Westbrook, che ricorda moltissimo sul piano fisico. Oltre ad attaccare il ferro, ha dimostrato di avere doti molto buone al tiro dalla media, mentre deve ancora crescere nel tiro da fuori. Inoltre ha eccellenti doti come passatore, una qualità fondamentale per giocare ad alto livello nel ruolo di playmaker in NBA.

Scoot Henderson è da ormai due anni ai G League Ignite, dove è arrivato nel 2021 dopo aver scelto di saltare l’anno da senior in high school. Il ragazzo originario della Georgia ha scelto un percorso alternativo al college, passando direttamente professionista con la squadra di sviluppo della NBA pensata proprio per i giovani prospetti. Al primo anno non ha trovato molto spazio, ma in questa stagione ha continuato la sua crescita. Nonostante qualche infortunio, ha comunque giocato 25 partite ad alto livello, e ad oggi è il prospetto migliore per il prossimo Draft, dietro solo Wembanyama.

