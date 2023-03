Addio all’ex giocatore NBA Felton Spencer

Due giorni fa l’università di Louisville ha annunciato la dipartita di Felton Spencer, ex giocatore dei Cardinals al college e poi in NBA con diverse squadre per dodici stagioni. Le circostanze della sua morte non sono note, ma l’ex centro aveva compiuto da poco 55 anni.

Prima della lunga esperienza nel massimo campionato americano, Spencer giocò per quattro anni ai Louisville Cardinals, dove è ancora ricordato come una leggenda. Nella stagione da senior guidò la squadra con 14.9 punti e 8.5 rimbalzi di media a partita. E’ inoltre il migliore di tutti i tempi del college del Kentucky per percentuale di tiro dal campo, avendo segnato il 62,8% dei tiri presi. L’ottima carriera universitaria spinse i T’Wolves a selezionarlo con la sesta scelta assoluta nel Draft del 1990.

Nelle sue dodici stagioni in NBA ha militato in diverse squadre, e dopo tre anni a Minnesota ha giocato con Jazz, Magic, Warriors, Spurs e Knicks, decidendo poi di ritirarsi al termine della stagione 2001-02. Nella sua esperienza a Utah, durata dal 1993 al 1996, ha raccolto i risultati migliori, fermandosi per due volte alle Semifinali di Conference.

Dopo la fine della carriera da giocatore, Felton Spencer era tornato a Louisville, la sua città nativa, dove ha allenato come assistant coach prima alla Spalding University e poi alla Bellarmine University.

Leggi anche:

NBA, stagione finita per Scoot Henderson

Mercato NBA, i Jazz firmano Kris Dunn fino a fine stagione

NBA, career-high per Simone Fontecchio