NBA, coach Ham sull’infortunio di LeBron James: “Procede tutto secondo i piani”

Giungono pochi, ma nuovi aggiornamenti rispetto all’infortunio di LeBron James. Il giocatore, alle prese con l’ormai noto problema al piede accusato durante la gara contro i Dallas Mavericks dello scorso 26 febbraio, sta procedendo con le terapie e trattamenti del caso. Coach Darvin Ham, a margine della presentazione del match tra Lakers e New York (gara poi vinta dai Knicks, ndr), ha quindi parlato di come il nativo di Akron sta gestendo l’infortunio:

“Tutto sta procedendo secondo i piani. Stare lontano dalla squadra in questa settimana gli ha fatto bene, gli ha permesso di staccare un po’ la spina.”

I Lakers, ad oggi, si trovano in undicesima posizione ad Ovest, in piena lotta per provare a strappare la qualificazione ai Playoff. Secondo i ben informati, LeBron dovrebbe rimanere ai box almeno fino al termine del mese di marzo, lasciando solo qualche partita di speranza ai tifosi gialloviola che dovranno attendere ancora prima di rivedere il miglior marcatore della storia NBA di nuovo sul parquet. A questo punto, è certa l’assenza di James per le gare contro NOLA, Houston, Dallas, Orlando e Phoenix. Si valuterà poi la sua condizione per le partite del 25-26 marzo contro OKC e Chicago Bulls. In attesa di capire con quale receder si presenteranno i californiani all’appuntamento.

Leggi anche:

Portland Trail Blazers, la spinta di Anfernee Simons per acciuffare i Playoff NBA

NBA, Jimmy Butler si ripete, Miami no, sconfitta al supplementare contro i Magic