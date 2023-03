Portland Trail Blazers, la spinta di Anfernee Simons per acciuffare i Playoff NBA

Rispetto al rientro forzato a inizio marzo nella sfida casalinga contro i New Orleans Pelicans (2-9 al tiro e appena quattro punti nei 20’ in campo) l’Anfernee Simons visto contro Philadelphia è parso davvero recuperato, nel fisico e nel morale.

La conferma del buono stato di forma raggiunto dopo il problema alla caviglia, che sembrava più serio del previsto, arriva direttamente dalle parole del giocatore dei Trail Blazers. Ecco un estratto delle dichiarazioni rilasciate al podcast Brief Case con Casey Holdahl.

“Mi sento alla grande, stavolta siano stati oltremodo cauti per essere sicuri di recuperare bene. Dopo aver saltato 4-5 partite […] ero pronto. Ho provato ad allenarmi il più duramente possibile per simulare ciò che avrei fatto in partita, ma ovviamente non è come giocare sul serio. […] Riprendere forza e fiducia era l’aspetto principale. Sono sollevato che sia successo prima della pausa, non ho mancato molti appuntamenti. Sono tornato al momento giusto.”