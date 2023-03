NBA, i Lakers vanno KO contro New York. Davis: “Tutta colpa mia”

I Los Angeles Lakers nella notte NBA hanno registrato una brutta sconfitta contro i New York Knicks. Una battuta d’arresta che interrompe la striscia positiva di tre successi consecutivi, con i gialloviola che si erano stanziati al nono posto ad Ovest. A questo punto, i californiani si vedono scivolare nuovamente in undicesima posizione, con lo stesso identico record (33 vittorie e 35 sconfitte) di Utah, Oklahoma City e New Orleans. Una bagarre per decidere chi parteciperà ai Play-in.

Nel post-partita, Anthony Davis si è preso la responsabilità della sconfitta. Senza LeBron James fuori per infortunio, il lungo non è andato oltre i 17 punti, 16 rimbalzi, 4 assist, due recuperi e una stoppata:

“Il motivo della sconfitta? La mia prestazione. Sono stato pessimo. Non sono riuscito a trovare il mio tiro, sbagliando di tutto dai tiri liberi ai sottomani. I miei compagni hanno fatto il loro lavoro, io non ho fatto il mio. Non credo neanche che abbiano fatto niente di speciale, ho solo sbagliato un sacco di tiri. Molto spesso ero in uno contro uno, qualche volta hanno raddoppiato. Ma non penso che quello che è successo stasera sia dovuto alla brutta prestazione contro Toronto”

