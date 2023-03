NBA, Andrew Wiggins ancora fuori per problemi personali. Coach Kerr: “Deve gestire qualcosa di più importante del basket”

Non c’è una data di rientro in campo per Andrew Wiggins. L’ala piccola dei Golden State Warriors ha giocato la sua ultima partita NBA lo scorso 13 febbraio. Da quel momento in poi, il giocatore è rimasto ai box per “motivi personali”. A margine della vittoria dei californiani la scorsa notte contro Milwaukee, la franchigia ha chiarito che Wiggins sta attraversando un momento familiare delicato. In questa particolare stagione, Andrew è sceso in campo in sole 37 occasioni, limitato anche dai diversi acciacchi fisici. Ora, il role player di Golden State, ha saltato undici partite di fila in un periodo davvero caldo della regular season e non è ancora chiaro quando potrà tornare alle operazioni.

Quando torna Andrew Wiggins? Le parole di Kerr e Poole

Coach Steve Kerr, nel corso dell’ultima conferenza stampa di fronte ai giornalisti, ha parlato in questa maniera della situazione attuale:

“Non c’è niente da riportare. Gli stiamo dando lo spazio necessario per gestire una situazione che è di gran lunga più importante di un gioco. Se riesce a tornare in tempo per la fine della regular season, benissimo. Altrimenti va bene lo stesso. Qualsiasi cosa succeda, ci muoveremo di conseguenza”.

Stesso discorso per Jordan Poole, suo compagno di squadra:

“Wiggs è mio fratello. Gli diamo tutta la nostra forza e il nostro supporto e quando sarà pronto per tornare, sarà di nuovo con noi. Sa benissimo che siamo tutti dalla sua parte e che può prendersi tutto il tempo necessario: gli auguriamo solamente il meglio”.

Leggi Anche

Portland Trail Blazers, la spinta di Anfernee Simons per acciuffare i Playoff NBA

NBA, coach Ham sull’infortunio di LeBron James: “Procede tutto secondo i piani”

NBA, Jimmy Butler si ripete, Miami no, sconfitta al supplementare contro i Magic