NBA, Paolo Banchero segna 31 punti e i Magic tornano a vincere

Finisce 117-106 in favore di Orlando allo Spectrum Center di Charlotte. I Magic, guidati dal solito Paolo Banchero, tornano a vincere dopo la sconfitta di due giorni fa contro degli inarrestabili Bucks. Buona prestazione nel complesso per i ragazzi di Coach Mosley che chiudono la serata con 5 giocatori in doppia cifra, simbolo di un dominio durato dall’inizio alla fine della partita.

Di questi 5, Paolo Banchero è stato l’unico a superare quota 20: il rookie ha terminato la partita con 31 punti, 6 rimbalzi e cinque assist con 13/26 dal campo e 2/6 da tre. Di questi 31 punti, 16 sono arrivati nel solo terzo quarto.

Difficile credere che Paolo sia effettivamente un rookie guardando il modo in cui gestisce il pallone e la facilità con cui segna canestri che non dovrebbero essere legali per uno al primo anno.

A little reminder that Paolo Banchero is ROTY and that it’s not even a question.pic.twitter.com/SIMlR5a1QS — Stuart Hodge (@Hodgeythehack) March 4, 2023

Paolo Banchero: “Sono sempre in grado di fare canestro, quando mi chiedono di farlo non ho problemi”

Queste le parole di Banchero nel post-partita:

“E’ il mio primo anno, sto imparando molto. Sto cercando di prendere i miei tiri e capire quando essere aggressivo. Sono sempre stato in grado di fare canestro, quando mi chiedono di farlo non ho problemi. Ho visto diversi tipi di marcatura, alcuni più duri di altri. Molte squadre mi sfidano al tiro, altre difendono l’area con molti giocatori, altre mandano i raddoppi. Sto imparando a gestire tutto questo. Le partite in cui faccio fatica o gioco male mi insegnano comunque molte cose.”

Paolo ha poi parlato del sogno chiamato Playoff:

“E’ un nostro obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare per andare ai Playoff. Siamo ad un paio di partite di distanza dai Play-in, ora dobbiamo tornare a casa e vincere diverse partite. E’ bello sapere che abbiamo la possibilità di farlo già al mio primo anno.”

