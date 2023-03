Il career high NBA di Dejounte Murray regala a coach Snyder la prima vittoria targata Hawks

Contro i Trail Blazers, nella trasferta in Oregon a fine gennaio, Dejounte Murray aveva segnato 40 punti. Quello è rimasto il suo massimo in carriera in NBA fino a stanotte quando, proprio contro Portland, a campi invertiti, ha aggiornato ritoccato il record personale. 41 punti a referto, con un notevolissimo 17-22 al tiro, compresi cinque bersagli su altrettanti tentativi da oltre l’arco.

Al termine del match, nell’intervista a caldo, la soddisfazione per il successo ottenuto, il primo del nuovo corso con coach Quin Snyder in panchina, è evidente. Ecco le dichiarazioni dell’ex San Antonio Spurs:

“L’ultima volta che li avevamo affrontati in casa avevamo perso la partita. Non c’era niente di cui essere soddisfatti. Per l’agonista che sono, non volevo essere incensato in una sconfitta. È un momento must-win della stagione […] dobbiamo mettere insieme vittorie in serie per arrivare ai Playoff. […] Venivamo da due ottime sessioni d’allenamento, […] l’attenzione del coach per i dettagli è incredibile. Continueremo a lavorare e speriamo che il tutto si traduca nel gioco sul parquet. Bellissima sensazione, ne vogliamo che si ripeta più volte.”