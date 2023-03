Magic, la stagione NBA di Jonathan Isaac è già finita

La regular season NBA 2023, in questo mese abbondante che ci separa dai Playoff, è alle sue battute finali. Per Jonathan Isaac, purtroppo, si ripresenta lo spettro di un altro infortunio che gli toglie la possibilità di aggiungere minuti al suo ruolino stagionale. Il lungo degli Orlando Magic, che ha raccolto appena 11 presenze dal rientro in campo dopo due anni d’assenza per la rottura del legamento crociato, si è operato infatti nuovamente per risolvere un problema all’adduttore sinistro rilevato da una recente risonanza magnetica.

Jonathan Isaac di nuovo fermo per infortunio: l’annuncio Magic

Ne dà notizia la franchigia con un comunicato. Così il President of Basketball Operations degli Orlando Magic Jeff Weltman ha commentato l’aggiornamento:

“I nostri pensieri sono per Jonathan, la cui resistenza di fronte alle avversità è unica. Ha lavorato davvero duramente per rientrare in campo in questa stagione e ha dimostrato il suo impatto sulla squadra. Saremo al suo fianco ora che si concentrerà sul lavoro che l’attende.”



