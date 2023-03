NBA, finale pazzo a Miami: Randle segna 43 punti e la tripla decisiva con una preghiera

Serata da Knicks per i Knicks, che rischiano addirittura di perdere dopo essere stati in vantaggio per tutta la partita. A salvarli c’è l’incredibile tiro di Julius Randle che segna la tripla del +2 cadendo di lato a 0.7 secondi dalla sirena e mantiene intatta la striscia di vittorie, che sale a 8 dopo il successo in Florida.

I Knicks sono ora al quinto posto della Eastern Conference con 38 vittorie stagionali, le stesse della scorsa stagione, ma con ancora 17 partite da giocare.

Per l’ex Lakers è stata una serata fantastica: 43 punti, 9 rimbalzi e 8 triple a bersaglio con 16/25 dal campo (64%) e 8/13 dalla lunga distanza.

Deve essere un gran tiro se il grande Mike Breen esclama “BANG” per ben due volte:

Julius Randle: “Ho fiducia e credo in me stesso”

Queste le parole dell’eroe dei Knicks nel post-partita:

“Ho continuato a giocare, ho fiducia e credo in me stesso. Le partite non finiscono mai, devi continuare a giocare, possesso dopo possesso. Siamo una squadra vera, ci vogliamo bene. Spendiamo molto tempo insieme per conoscerci e tutto questo si traduce in campo quando giochiamo. Hart e Hartenstein giocano duro e fanno molte cose che ci aiutano a vincere anche se non prendono molti tiri.”

Randle ha poi continuato:

“Stiamo giocando bene, abbiamo vinto in diversi modi in questa stagione, questo è solo uno dei tanti. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi e ci divertiamo. Ci prepariamo bene prima di ogni partita ma ci divertiamo anche mentre facciamo il nostro lavoro.”

