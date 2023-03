NBA, Paul George ammette: “Devo essere onesto con me stesso, non credo di poter essere un primo violino”

Paul George è stato ospite del famoso podcast di J.J. Redick “The Old Man and the Three” ed ha concesso all’ex giocatore NBA un’intervista molto personale, parlando dei suoi trascorsi a gli Indiana Pacers e agli Oklahoma City Thunder.

Il nativo di Palmdale, California ha ammesso di aver capito, grazie agli anni trascorsi nella lega, di non essere in grado di riuscire a vincere un titolo NBA senza un’altra superstar al suo fianco.

PG ha imparato quest’importantissima lezione prima con Russell Westbrook agli Oklahoma City Thunder e poi con Kawhi Leonard ai Los Angeles Clippers. Esperienze che hanno aiutato George a riadattarsi e a trovare il suo ruolo perfetto, quello del secondo violino:

“Nei primi anni a Indiana ero nella fase in cui volevo essere il primo violino, volevo essere il go-to-guy, volevo che tutto girasse intorno a me. Ma poi sono passati gli anni, ho vissuto diversi infortuni e guardando come si stava evolvendo la lega ho pensato: ‘non posso farcela da solo’. Poi, quando sono arrivato ad Oklahoma con un’altra superstar mi sono adattato e mi sono chiesto come potessi rendermi utile. Sentivo che quello era il mio posto. Devo essere onesto con me stesso, se voglio vincere, non penso di poter essere il primo violino. Posso segnare tanto, posso decidere le partite, ma onestamente non penso di poter vincere un titolo da solo. Ho imparato a giocare in un altro modo, a giocare più senza palla. Ho imparato ad essere il secondo violino ed ho giocato la miglior pallacanestro della mia vita accanto a Russ in quel ruolo. Sono semplicemente orgoglioso di poter giocare con chiunque, in qualsiasi modo e in qualsiasi ruolo. Ma penso che il secondo violino sia il ruolo perfetto per me”.

Grande lezione di umiltà di Paul George che nella scorsa finestra di mercato ha voluto fortemente Westbrook ai Clippers per cercare di portare a Los Angeles un anello che manca fortemente ad entrambi.

Paul George in questa stagione sta registrando 23.5 punti, 6.1 rimbalzi e 5.2 assist di media a partita cercando di aiutare i Clippers a raggiungere un posto nella prossima postseason.

Los Angeles Clippers che sono attualmente al sesto posto della Western Conference con il record di 33 vittorie e 31 sconfitte.

