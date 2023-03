NBA, Antetokounmpo entra nel mondo del calcio: acquistata una quota del Nashville SC

Giannis Antetokounmpo è entrato a far parte del mondo del calcio. Il fuoriclasse greco ha infatti acquistato una quota di minoranza dei Nashville SC – squadra di MLS – insieme ai fratelli Thanasis, Kostas e Alex ed al giocatore professionista in NHL con i Nashville Predators Filip Forsberg.

I fratelli Antetokounmpo continuano così la tendenza degli ultimi anni in cui diversi atleti professionisti hanno acquistato quote di minoranza delle squadre di MLS.

In NBA ci sono gli esempi di Kevin Durant, che ha acquistato il 5% dei Philadelphia Union nel 2020, e ancor prima di James Harden che nel 2019 acquistò il 5% degli Houston Dynamo.

Sul recente acquisto si è espresso anche l’azionista di maggioranza della squadra di MLS John Ingram:

“Il calcio è uno sport globale e i nostri nuovi proprietari rafforzano ancora una volta l’impegno del nostro club ad essere una squadra globale. Filip e Giannis non sono solo atleti fantastici: sono ambasciatori dei rispettivi sport, modelli di riferimento per milioni di persone e sostenitori nelle loro città natale e in tutto il mondo. Condividiamo la convinzione comune che le nostre squadre non solo giochino secondo gli standard più elevati, ma che si occupino anche delle loro comunità e di aiutare coloro che ne hanno più bisogno.”

Anche se i fratelli Antetokounmpo sono tutti cestisti professionisti, condividono l’amore per il calcio trasmessogli dal padre, come dichiarato anche da Giannis:

“Mio padre era un calciatore professionista, ed è stato il primo sport di cui mi sono innamorato in Grecia. Ho sempre avuto il sogno di possedere una squadra di calcio. Quando io e i miei fratelli abbiamo conosciuto il Nashville SC, sapevamo che era una squadra e una città con cui volevamo essere coinvolti. Non potrei essere più entusiasta di unirmi ai “Boys in Gold” e non vedo l’ora di venire presto a una partita al GEODIS Park!”.

Anche Thanasis concede un pensiero, nelle sue dichiarazioni, al padre Charles scomparso prematuramente nel 2017:

“So che sarà così orgoglioso di noi per quello che sta accadendo oggi. Non è solo un investimento. C’è anche una parte di eredità, per noi e per le generazioni a venire”.

New threads for the Antetokounbros ⚽ pic.twitter.com/rEvh3B93Kt — Nashville SC (@NashvilleSC) March 2, 2023

Leggi anche:

NBA, brutte notizie per i Lakers: si allungano i tempi di recupero di LeBron James

NBA, OKC Thunder: stagione finita per Kenrich Williams

NBA, James Harden torna a Houston? I Sixers non sono preoccupati