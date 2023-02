NBA, doppia doppia da 17 punti e 14 assist all’esordio per Russell Westbrook

Partita pazza alla Crypto.com Arena di Los Angeles, con i Kings che la spuntano dopo un doppio overtime 175-176. Punteggio incredibile anche per gli standard del 2023 e che entra di diritto nella storia della NBA come seconda partita dal punteggio più alto di sempre dopo Detroit Pistons – Denver Nuggets del 1983.

Molto del merito va alle prestazioni di Kawhi Leonard e Paul George – rispettivamente con 44 e 34 punti – e di De’Aaron Fox e Malik Monk che chiudono con 87 punti totali.

GAME OF THE YEAR CONTENDER. Re-live every WILD moment from down the stretch of the 2nd highest scoring game in NBA history 🎬 Kings outlast the Clippers in 2OT, 176-175. pic.twitter.com/MiU7A8lViT — NBA (@NBA) February 25, 2023

Passata relativamente sottotraccia è la prestazione all‘esordio in maglia Clippers di Russell Westbrook: l’ex Lakers, tornato nel suo naturale ruolo di ball handler primario, ha chiuso la partita con 17 punti, 5 rimbalzi e 14 assist con 7/13 dal campo.

Russell Westbrook: “Voglio rendere il gioco più facile per i miei compagni”

Queste le parole di Westbrook nel post-partita:

“E’ stato bello tornare in campo anche se purtroppo abbiamo perso. Sto cercando di essere utile in ogni modo possibile. Possiamo migliorare difensivamente, io in primis devo essere un esempio. E’ una benedizione, l’entusiasmo dei tifosi e il supporto che mostrano per me e i miei compagni, farò la mia parte nel giocare al massimo quando ne avrò l’opportunità. Ho visto molte cose che posso fare per rendere il gioco ancora più facile per loro [Kawhi Leonard e Paul George]. Questo è quello che mi distingue quando entro in campo, la velocità e il ritmo, i miei compagni sanno che se corrono li troverò con un passaggio. Segnare non sarà un problema per questa squadra, ma dobbiamo difendere come sappiamo di poter fare.”

