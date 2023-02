NBA, Joel Embiid sulla sua difesa: “Mi ispiro a Bill Russell”

Nella giornata di rientro dell’NBA dopo la pausa per l’All-Star Game, i Philadelphia 76ers hanno battuto i Memphis Grizzlies per 105-110. James Harden è stato il miglior realizzatore per Phila, finendo la partita con 31 punti, sette assist e altrettanti rimbalzi. Joel Embiid ha portato poi un contributo fondamentale, soprattutto nella metà campo difensiva. Ha segnato 27 punti e catturato 19 rimbalzi, e in difesa ha guidato i suoi con ben sei stoppate. A fine partita ha così commentato la sua prestazione:

“Per me, come dico sempre, la difesa è più importante dell’attacco. Stasera ad esempio non riuscivo a segnare molti tiri, anche quelli che di solito entrano sempre. Ma, difensivamente, ho pensato che dovevo essere Bill Russell stasera, per riuscire a dare un po’ di equilibrio”

Joel Embiid aveva cominciato molto male la sua serata, tirando 1/8 dal campo nel primo quarto e 2/14 nel primo tempo. Ma se il suo impatto offensivo era pessimo, l’impegno in difesa ha permesso ai Sixers di limitare gli avversari, rimontare lo svantaggio di 17 punti accumulato nel corso della partita e raccogliere così la 39esima vittoria della stagione. I 17 rimbalzi difensivi e le sei stoppate – di cui uno ai danni di Ja Morant su un tentativo di schiacciato – testimoniano l’ottima performance nella metà campo difensiva. Embiid ha detto:

“Ogni singola sera cerco di essere il miglior difensore che posso. Credo ci sia uno schema sulle mie serate dove se guardi alle partite in cui ho tirato peggio, non riesco a segnare quei tiri che di solito mi entrano sempre. Sono passato dall’avere una buona partita difensiva a una fantastica partita difensiva. E’ parte del gioco. Quando non riesci a dare il tuo contributo in attacco, devi trovare un modo per rendere i tuoi compagni di squadra migliori. Quindi in difesa dovevo essere un mostro, mi sono concentrato un po’ di più su quella metà campo”

Leggi anche:

NBA, ecco chi avrà il calendario più “agevole” da qui a fine stagione

NBA, contatti tra gli Atlanta Hawks e Quin Snyder per il post-McMillan

Russell Westbrook si presenta ai Clippers: “Non vedo l’ora”