NBA, contatti tra gli Atlanta Hawks e Quin Snyder per il post-McMillan

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, firma eminente della redazione di The AThletic, gli Atlanta Hawks avrebbero individuato il profilo più adatto per sostituire Nate McMillan nella figura di Quin Snyder, ex allenatore degli Utah Jazz.

Sources: The Atlanta Hawks have started formal discussions with former Utah Jazz coach Quin Snyder and are attempting to swiftly hire Snyder as the team's new head coach. Full details at @TheAthletic: https://t.co/OorENTcLyl — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2023

Dopo una partenza non esaltante ( 29 vittorie a fronte di 30 sconfitte), la dirigenza di Atlanta ha infatti deciso di esonerare coach McMillan con effetto immediato, cercando così di ravvivare tramite forte sollecitazione un ambiente ormai tanto scontento quanto intorpidito.

La scelta di licenziare McMillan è stata ovviamente preceduta da un serio ragionamento sulle offerte potenziali del mercato allenatori. A tal proposito, sembra essere proprio Snyder il candidato di riferimento in possesso di tutti i requisiti necessari per subentrare in corsa e invertire la polarità di una stagione sinora deludente. Le parti hanno avuto modo di interloquire, seppur a distanza, già nella giornata di ieri e trapela grande ottimismo in vista di un ulteriore incontro, questa volta in presenza, potenzialmente già decisivo per raggiungere l’accordo.

Snyder, che è stato anche assistente di Mike Budenholzer proprio ad Atlanta nella stagione 2013-2014, è in cerca di una panchina dallo scorso giugno, mese in cui ha concluso la sua pluriennale esperienza nello Utah. Nell’arco delle otto stagioni trascorse a Salt Lake City, l’allievo di Popovich ha sempre dato prova di competenza, capacità di innovazione e ingegno tattico, portando i Jazz a vincere 372 delle 634 partite disputate.

Leggi anche:

NBA, Russell Westbrook si presenta ai Clippers: “Non vedo l’ora”

NBA, Kevin Durant fissa il debutto con i Suns

NBA, migliorano le condizioni di Steph Curry