NBA, i Celtics battono i Pacers all’OT, coach Mazzulla: “Un’atmosfera da Playoff”

I Boston Celtics hanno battuto gli Indiana Pacers all’overtime sul punteggio di 142-138 dopo una partita combattuta e spettacolare. Le due squadre sono rimaste quasi sempre in equilibrio per tutti i 48 minuti, e anche nel tempo supplementare sono rimaste inizialmente appaiate. Nel finale, però, Jayson Tatum si è rivelato decisivo, segnando gli ultimi quattro punti che hanno dato ai suoi la vittoria. Tatum ha avuto una buona serata con qualche problema al tiro, ma ha comunque messo a referto 31 punti, 12 rimbalzi e sette assist. A fine partita ha detto:

“Sono grato che abbiamo vinto. Ho cercato di trovare un modo per fare giocate decisive in entrambe le metà del campo per vincere la partita e fare in modo che tutti si sentissero più coinvolti e meglio con se stessi”