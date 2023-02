Russell Westbrook è ufficialmente un nuovo giocatore dei Los Angeles Clippers. Messo alle spalle l’ultimo anno e mezzo (complicato) con i Lakers, il giocatore ha deciso di restare a Los Angeles ma di cambiare fazione: ora il suo obiettivo è di aiutare i Clippers a fare il massimo in questa stagione e, visti i suoi compagni di squadra, Russell non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura.

Russell Westbrook: “Entusiasta di essere qui, voglio aiutare questi ragazzi a vincere”

Nella conferenza stampa di presentazione Russell Westbrook si mostra molto entusiasta di iniziare la sua avventura con la maglia dei Clippers, come si evince dalle sue parole:

“Sono davvero felice di essere qui! Per me l’importante è solo trovare il modo di aiutare gli altri ragazzi, è una cosa in cui credo davvero ed è quello che farò: assicurarmi di facilitare il gioco ai miei compagni di squadra, scoprire i loro punti di forza, cosa gli piace e cosa non gli piace. Sarà un processo che richiederà tempo ed energie, ma sono pronto per la sfida e non vedo l’ora di affrontarla. Sono in NBA da molto tempo e arrivare in una squadra che ti vuole davvero e ti accoglie così significa molto per me”

Ty Lue: “Lo metteremo in condizione di essere un grande giocatore”

Non può che essere entusiasta dell’arrivo di Russell Westbrook Ty Lue che, nella conferenza stampa, spiega cosa ha in mente per il suo nuovo numero 0:

“Vogliamo che sia il giocatore che sa di essere, l’MVP, l’Hall of Famer, tutto questo lo deve portare in campo in ogni singola partita: se poi avrà fatto abbastanza o meno questo glielo dirò, ma lo metteremo nelle condizioni di esprimersi al meglio. L’importante è assicurarsi che entri bene nei meccanismi della squadra, solo così potrà esserci d’aiuto”

