NBA, ecco chi avrà il calendario più “agevole” da qui a fine stagione

La pausa All-Star offre storicamente notevole spazio alle sentenze degli opinionisti e alle previsioni degli analisti. Stando alle suggestioni di quest’ultimo filone (rappresentato per antonomasia dal sito Tankathon.com), diviene possibile addirittura stimare, impiegando il parametro della Strenght of Schedule, la “semplicità” del calendario che attende ciascuna squadra NBA.

Per quanto accattivante, l’utilizzo di questo indice, che prende in considerazione la percentuale di vittorie registrata fin qui dalle compagini ancora da affrontare per singola squadra, non può comunque soddisfare una pretesa di piena scientificità del pronostico. Esso prescinde infatti da variabili come l’alternanza casa-trasferta, l’eventualità di back-to-back e la salute fisica dei giocatori, risultando pertanto, come tutti i modelli di questo genere, tanto astratto quanto indicativo.

Di seguito, ecco quindi la lista delle squadre che, sulla carta, godono di un calendario più “agevole” da qui al termine della regular season. Il criterio di disposizione adottato porterà a considerare in ordine crescente la percentuale di Strenght of Schedule (d’ora in poi SoS); si partirà quindi dal calendario più “semplice” per approdare infine al prospetto più complicato:

Dallas Mavericks

Partite rimaste: 22

SoS: 46.6%

Detroit Pistons

Partite rimaste: 22

SoS: 47.2%

New Orleans Pelicans

Partite rimaste: 23

SoS: 47.3%

Cleveland Cavaliers

Partite Rimaste: 21

SoS: 48.1%

Oklahoma City Thunder

Partite rimaste: 25

SoS: 48.2%

Los Angeles Lakers

Partite rimaste: 23

SoS: 48.3%

Memphis Grizzlies

Partite rimaste: 25

SoS: 48.5%

Indiana Pacers

Partite rimaste: 22

SoS: 48.8%

Charlotte Hornets

Partite rimaste: 22

SoS: 48.9%

Utah Jazz

Partite rimaste: 22

SoS: 49.5%

Denver Nuggets

Partite rimaste: 23

SoS: 49.6%

Chicago Bulls

Partite rimaste: 23

SoS: 49.6%

Washington Wizards

Partite rimaste: 24

SoS: 49.7%

Orlando Magic

Partite rimaste: 23

SoS: 50%

Golden State Warriors

Partite rimaste: 24

SoS: 50.2%

Houston Rockets

Partite rimaste: 24

SoS: 50.2%

Portland Trail-blazers

Partite rimaste: 24

SoS: 50.3%

San Antonio Spurs

Partite rimaste: 23

SoS: 50.3%

Minnesota Timberwolves

Partite rimaste: 21

SoS: 50.5%

Milwaukee Bucks

Partite rimaste: 24

SoS: 50.8%

Boston Celtics

Partite rimaste: 23

SoS: 50.9%

Miami Heat

Partite rimaste: 23

SoS: 51.2%

New York Knicks:

Partite rimaste: 22

SoS: 51.2%

Brooklyn Nets

Partite rimaste: 24

SoS: 51.2%

Phoenix Suns

Partite rimaste: 22

SoS: 51.7%

Toronto Raptors

Partite rimaste: 23

SoS: 52%

Sacramento Kings

Partite rimaste: 25

SoS: 52%

Atlanta Hawks

Partite rimaste: 23

SoS: 52.3%

Los Angeles Clippers

Partite rimaste: 21

SoS: 52.3%

Philadelphia 76ers

Partite rimaste: 25

SoS: 54%

