NBA, i Lakers battono Golden State. Malik Beasley: “Possiamo vincere il titolo”

I gialloviola vincono la terza partita nelle ultime 4 e si riportano in zona Playoff a sole 2.5 partite dal settimo seed. Stavolta a cadere alla Crypto.com Arena sono gli Warriors orfani del lungodegente Steph Curry. Partita a senso unico dal terzo quarto in poi, con i padroni di casa che mandano ben 8 giocatori in doppia cifra e fanno uscire LeBron James (13 punti) e Anthony Davis (12 punti) nel quarto quarto per del meritato riposo.

I Lakers sembrano aver ritrovato il loro equilibrio dopo la trade deadline che ha portato a Los Angeles dei giocatori molto utili come Malik Beasley (25 punti) e Mo Bamba (10 punti e 13 rimbalzi), oltre al solito Austin Reaves da 17 punti col 100% dal campo stanotte.

AT AGE THIRTY-EIGHT 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/WPhC8FLOhJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2023

Malik Beasley: “Possiamo vincere il titolo”

Queste le parole del protagonista nella vittoria dei Lakers:

“Mi sono sentito meglio stasera, ho avuto tempo per riposare con la pausa dell’All Star Weekend, ora sono pronto per i Playoff. Il coach è un grande coach, ci dice sempre di tirare e dobbiamo continuare così. Possiamo vincere il titolo, vogliamo arrivare fino in fondo. Non vogliamo arrivare ai Play-in, vogliamo essere una squadra da Playoff come quinto o sesto seed.”

Chris Haynes: What are you guys capable of accomplishing this year? Malik Beasley: “Championship.” (h/t @TaIkContext) pic.twitter.com/SFTIY9v2kc — 🦉 Lakers Vino (@VinoUncorked) February 24, 2023

