Gli Orlando Magic portano a casa una vittoria importante contro i Pelicans grazie soprattutto alla prestazione di Paolo Banchero: l’azzurro mette a referto 29 punti, quattro assist e registra un 10/18 dal campo e 9/11 ai tiri liberi. Una delle migliori prestazioni in NBA, merito anche dell’intesa con i suoi compagni di squadra.

Paolo Banchero si è caricato sulle spalle gli Orlando Magic in una partita tutt’altro che semplice contro New Orleans: nonostante il controllo della franchigia della Florida per la maggior parte dei quarti, i padroni di casa hanno accorciato le distanze nel secondo. Solo una grande prestazione dell’azzurro ha permesso a Orlando di vincere, con Banchero che nel post partita afferma:

“Sono orgoglioso di come abbiamo giocato: siamo un gruppo unito e questo si vede nei momenti importanti della partita. Senza di loro non sarei riuscito a fare la prestazione di oggi, si fidano di me per fare la giocata giusta. Nei momenti importanti devi farti trovare pronto e fare punti: ero fiducioso di poterlo fare e l’ho fatto, cerco sempre di essere aggressivo e di dare tutto in campo”

"That's just how we've been all year. Whenever we take a bad loss, we always bounce-back."

"That just shows the fight we have… How together we are in the locker room…" @Pp_doesit (29 pts, 8 rebs, 4 asts) on the team's resiliency 🎙@OrlandoMagic | #MagicTogether pic.twitter.com/kNrWpKA2ZZ

