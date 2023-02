NBA, Myles Turner registra la partita più efficiente della storia da 40 punti

Nella NBA del 2023 anche i centri devono saper tirare con grande continuità ed efficacia: uno dei migliori è sicuramente Myles Turner. Quest’anno il big man dei Pacers sta tirando in maniera eccellente dalla lunga distanza, con un ottimo 40.0% che lo posiziona al terzo posto dopo Al Horford e Kelly Olynyk.

Stanotte Myles Turner è diventato il primo centro nella storia della NBA a terminare una partita con almeno 40 punti, 10 rimbalzi e 8 triple segnate. Tutto ciò non è comunque bastato a Indiana per evitare la sconfitta all’overtime contro i Celtics, che attualmente hanno il miglior record della lega (43-17)

Myles Turner is the first center ever to record 40+ PTS

10+ REB

8+ 3P In a game. pic.twitter.com/4FByFda8Hb — StatMuse (@statmuse) February 24, 2023

Oltre alla grande prestazione in campo, la partita di Myles è entrata di diritto nella storia della NBA per motivi statistici: Turner ha registrato la miglior partita da 40 punti nella storia per efficienza, tirando con una true shooting percentage di ben 110.6.

E’ possibile che la percentuale di true shooting superi il 100% poiché questa statistica avanzata tiene conto di tutti i tiri presi da un singolo giocatore pesandoli, però, in maniera differente. L’ex Texas ha chiuso la partita con 13/15 dal campo, 8/10 da tre e 6/7 dalla lunetta.

Myles Turner tonight: 40 PTS (ties career-high)

10 REB

8 3PM (career-high) pic.twitter.com/pV6J2ekHuQ — NBA (@NBA) February 24, 2023

Leggi anche:

NBA, i Lakers battono Golden State. Malik Beasley: “Possiamo vincere il titolo”

NBA, i Celtics battono i Pacers all’OT, coach Mazzulla: “Un’atmosfera da Playoff”

NBA, Joel Embiid sulla sua difesa: “Mi ispiro a Bill Russell”