Arrivano buone notizie dall’infermeria dei Golden State Warriors: le condizioni di Steph Curry migliorano di giorno in giorno e, presto, potrà tornare in campo. Nonostante l’ottimismo, lo staff medico della franchigia vuole evitare ricadute: per questo motivo il giocatore rimarrà a riposo per almeno un’altra settimana.

Steph Curry is making “good progress” and has begun on-court activities. He’ll be re-evaluated in one week, per the Warriors

Steph Curry ha saltato le ultime cinque partite a causa di una parziale lesione dei legamenti tibio-fibulari superiori e della membrana interossea della gamba sinistra, oltre ad avere una contusione al ginocchio della stessa gamba.

Gli ultimi accertamenti hanno evidenziato dei miglioramenti, ma l’equipe medica degli Warriors non vuole rischiare, motivo per cui il giocatore continuerà la riabilitazione per almeno un’altra settimana. Steve Kerr chiede a tutti i suoi ragazzi di impegnarsi per colmare l’assenza della sua punta di diamante, come spiega ai media nel post allenamento di ieri:

Stephen Curry, who has missed the last five games due to injury, was recently re-evaluated.

The re-evaluation indicated that Stephen is making good progress. He has started various individual on-court workouts and will be re-evaluated in one week. pic.twitter.com/RrIYYOVrlW

