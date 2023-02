Chicago Bulls, Lonzo Ball non tornerà fino al termine della stagione NBA

Messo di fronte all’evidenza era stato proprio coach Billy Donovan a indicare la pausa dell’All-Star Game come momento spartiacque per la definizione del percorso di recupero di Lonzo Ball. Ebbene, tra una battuta d’arresto e l’altra, con ben due interventi chirurgici alle spalle, la decisione sembra ormai presa: l’ex seconda scelta assoluta del Draft non tornerà in campo prima del termine della stagione. A riportare l’indiscrezione, con il passare delle ore è diventata certezza, è Shams Charania di The Athletic.

13 mesi fa, un’altra Chicago

Ball, venticinque anni, non scende in campo in NBA dal 14 gennaio 2022, quando trascorse 23’ e 36” in campo nella pesante sconfitta (-42) contro i Golden State Warriors. Per i Chicago Bulls, che in quel frangente guidavano la Eastern Conference, l’infortunio di Lonzo fu – e purtroppo è tuttora – un’autentica doccia gelata.

Leggi anche:

Brooklyn Nets, Jacque Vaughn resta capo allenatore NBA: accordo pluriennale

Victor Wembanyama parla del Draft: “Non esiste una squadra sbagliata”

NBA classifica 2022-2023