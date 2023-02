NBA classifica 2022-2023

NBA Classifica |Eastern Conference

La classifica NBA della Eastern Conference aggiornata alla pausa per l’All-Star Weekend 2023. Comandano i Boston Celtics. Se la regular season si chiudesse oggi, i New York Knicks sarebbero l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie del tabellone, confermata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.

SQUADRA VITTORIE SCONFITTE %W GB U10 1.Celtics 42 17 .712 – 7-3 2.Bucks 41 17 .707 0.5 10-0 3. Sixers 38 19 .667 3 7-3 4.Cavaliers 38 23 .623 5 8-2 5.Nets 34 24 .586 7.5 5-5 6.Knicks 33 27 .550 9.5 6-4 7.Heat 32 27 .542 10 5-5 8.Hawks 29 30 .492 13 4-6 9.Wizards 28 30 .483 13.5 6-4 10.Raptors 28 31 .475 14 6-4 11.Bulls 26 33 .441 16 3-7 12.Pacers 26 34 .433 16.5 2-8 13.Magic 24 35 .404 18 5-5 14.Hornets 17 43 .283 25.5 3-7 15.Pistons 15 44 .254 27 3-7

NBA Classifica | Western Conference

La classifica NBA della Western Conference aggiornata alla pausa per L’All-Star Weekend 2023. Comandano i Denver Nuggets. Se la regular season si chiudesse oggi, i Dallas Mavericks sarebbero l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie, confermata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.

SQUADRA VITTORIE SCONFITTE %W GB U10 1.Nuggets 41 18 .695 – 7-3 2.Grizzlies 35 22 .614 5 4-6 3.Kings 32 25 .561 8 5-5 4.Clippers 33 28 .541 9 6-4 5.Suns 32 28 .533 9.5 7-3 6.Mavericks 31 29 .517 10.5 5-5 7.Pelicans 30 29 .508 11 4-6 8.Timberwolves 31 30 .508 11 5-5 9.Warriors 29 29 .500 11.5 5-5 10.Thunder 28 29 .491 12 5-5 11.Jazz 29 31 .483 12.5 4-6 12.Trail Blazers 28 30 .483 12.5 5-5 13.Lakers 27 32 .458 14 4-6 14. Spurs 14 45 .237 27 0-10 15.Rockets 13 45 .224 27.5 2-8