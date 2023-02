NBA, infortunio più grave del previsto per Zion Williamson: slitta ancora il suo rientro

Sembra un incubo l’inizio carriera da parte di Zion Williamson. La stella di NOLA, infatti, anche in questa particolare stagione sta affrontando i soliti problemi fisici, nonostante un inizio confortante. Lo scorso gennaio, Williamson ha riportato un infortunio al bicipite femorale che sembrava potesse essere gestito con un normale stop di qualche settimana. Le notizie delle ultime ore, però, riportano più di una problematica intorno alle condizioni di Zion che ora vedrebbe il suo rientro slittare per altre settimane.

Commenti poco positivi sono arrivati anche da parte di David Griffin, GM della franchigia, il quale non è stato in grado di indicare una data di possibile rientro da parte di Williamson:

“Ci vorranno diverse settimane dopo l’All-Star Game prima di rivederlo sul parquet. Se mi chiedete una data di ritorno, non so darvela. È brutto da dire, soprattutto perché è stato diligente in ogni aspetto del lavoro dopo lo stop: il tipo di infortunio però è di quelli che c’è un’elevata incidenza di ricadute, non ha commesso alcun errore.”