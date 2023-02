NBA, Mikal Bridges commenta il suo addio da Phoenix: “Scambiato per Durant? Lo avrei fatto anch’io”

Negli scorsi giorni, Phoenix si è aggiudicata Kevin Durant con una trade non banale in cui ha deciso di spedire in direzione Brooklyn due giocatori come Mikal Bridges e Cam Johnson. Ebbene, i due esterni hanno esordito con la maglia dei Nets la scorsa notte: il secondo ha chiuso con un bottino di 12 punti in 28 minuti, mentre Bridges ha fatto meglio con 23 punti in 34 minuti con 6 rimbalzi e 2 recuperi.

Nel post-partita, lo stesso Bridges si è presentato ai microfoni dei giornalisti che gli hanno chiesto un commento rispetto alla trade andata in porto tra Phoenix e Brooklyn:

“Beh, lui è KD. Posso capire che vogliano prenderlo! Meglio essere stato scambiato per uno come Durant che per qualcun altro che magari non ha il mio valore. La NBA è anche questo, bisogna realisti. Phoenix però è casa, è dove ho tutti i miei amici I Suns hanno avuto la possibilità di mettere le mani su Durant: mi sarei scambiato anch’io.”

Leggi Anche

NBA, infortunio più grave del previsto per Zion Williamson: slitta ancora il suo rientro

Mercato NBA, Terrence Ross lascia Orlando e si unisce ai Phoenix Suns

Mercato NBA, Reggie Jackson firma con i Denver Nuggets