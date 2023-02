Mercato NBA, retroscena Brooklyn: Kevin Durant aveva chiesto la trade con Phoenix dopo l’addio di Irving

Secondo quanto riporta ESPN in queste ore, Kevin Durant aveva chiesto ai Brooklyn Nets di scambiarlo con i Phoenix Suns dopo che la squadra aveva deciso di lasciare andare Kyrie Irving ai Dallas Mavericks. Ramona Shelburne e Brian Windhorst di ESPN hanno confermato la particolare richiesta di Durant al GM dei Nets Sean Marks:

“Lunedì pomeriggio, Durant e il suo socio in affari Rich Kleiman avevano chiesto un incontro con il front office. Meno di 24 ore prima i Nets avevano ceduto Kyrie Irving ai Dallas Mavericks dopo una vorticosa vicenda durata tre giorni. Durant ha ripreso il discorso della scorsa offseason quando aveva chiesto di essere ceduto. Solo che questa volta, Durant ha chiesto espressamente di essere ceduto solo ai Suns.”

“Joe Tsai, che era a casa sua a San Diego, ha appreso della decisione del giocatore. Non è stata una discussione particolarmente nevosa, ma una richiesta fatta sottotraccia dal giocatore e non pubblicamente come successo con Irving. Durant non voleva fare alcuna guerra con la franchigia, con il rischio di essere travolto da una marea di speculazioni.”