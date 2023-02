Mercato NBA, Russell Westbrook aperto a rimanere con i Jazz: “Disponibile a giocare”

Secondo quanto riportano i media americani, Russell Westbrook è disponibile a giocare con gli Utah Jazz dopo che i Los Angeles Lakers lo hanno spedito a Salt Lake City in una trade a tre squadre e otto giocatori che ha coinvolto anche i Minnesota Timberwolves. Il presidente delle basketball operation della franchigia – Justin Zanik – nelle scorse ore ha parlato con i giornalisti di Westbrook, commentando anche le voci di un possibile buyout:

“Siamo aperti ad ogni possibilità con lui. Probabilmente ha bisogno di un po’ di tempo per capire cosa fare… Non è stata presa alcuna decisione, non è stata eliminata alcuna possibilità. È disponibile a essere qui. Gli daremo tempo per capire.”

Sebbene sembri esserci una porta aperta per Westbrook per giocare con Utah, gli insider NBA riportano l’interesse di almeno tre squadre, tra cui Los Angeles Clippers, Chicago Bulls e Miami Heat. Secondo quanto indica Chris Haynes, il giocatore – dovesse rendersi disponibile sul mercato NBA – prenderebbe in seria considerazione Chicago o Miami come possibile destinazione.

