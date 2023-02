NBA, Kyle Korver applaude LeBron James: “Benedetto nel fisico, ma la cura del corpo è tutto”

Si è detto e scritto molto nell’arco di venti stagioni NBA, a proposito della longevità di LeBron James. Quella stessa longevità ora lo avvicina a grandi falcate al record di punti ogni epoca nella lega di Kareem Abdul-Jabbar (regular season, s’intende, giusto precisarlo). L’imminente traguardo ha dato l’occasione a diversi giocatori di tessere le lodi del numero 6 gialloviola. 0Tra questi Kyle Korver, oggi dirigente ed ex compagno di LeBron per tre stagioni a Cleveland. Ecco le dichiarazioni raccolte da USA Today:

“È il King of the grind. […] Ha dei geni e un corpo differenti. È stato benedetto nel fisico in modo unico, ma lavora comunque a fondo. Bisogna avere entrambe le componenti per giocare così a lungo ad alto livello come ha fatto lui. La sua dedizione al mestiere e cura del corpo è tutto.”