NBA, Chris Paul sull’imminente primato di LeBron James: “Frantumerà questo record”

A distanza di soli 89 punti dalla conquista del record di miglior marcatore all-time della storia NBA, le parole dei vari colleghi sono il miglior viatico per affrontare l’imminente primato.

LeBron James continua infatti ad attirare le luci dei riflettori su sé stesso e sulla sua legacy in continua evoluzione.

Questa volta a spendere parole per “King James” è Chris Paul – i due sono amici dai tempi del liceo – che vorrebbe essere presente (proprio come Draymond Green) il giorno in cui LeBron farà la storia battendo probabilmente il record più importante di tutta la sua carriera, ma con il programma di partite dei Suns, probabilmente non sarà possibile. “CP3” ha commentato l’incombente sorpasso di LeBron James ai danni di Kareem Abdul-Jabbar in questo modo:

“Questo è pazzesco. Avevamo dei sogni. Ricordo che una volta eravamo in vacanza alcuni anni fa con Melo e D-Wade e ne stavamo parlando. Adesso è lì, aumenta la sua longevità, il suo impegno quotidiano per farsi trovare preparato e pronto. Sarà pazzesco. Spero che non avremo una partita il giorno in cui batterà il record, così posso esserci, ma le date non combaciano. Sarà fantastico. Frantumerà quel record, come sta facendo Steph con i tiri da 3 punti.”

Al ritmo che sta tenendo LeBron, potrebbe anche superare la soglia dei 40.000 punti, che fino a qualche anno fa sembravano un traguardo irraggiungibile.

"I remember us being on vacation with Melo and D-Wade, we talked about this some years ago."

Chris Paul on LeBron James becoming #NBA all-time scoring leader.

"Hoping we wasn't going to have a game the day he broke the record so I could try to be there. The dates don't align." pic.twitter.com/fEwwulfHYZ

