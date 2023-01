NBA, Minnesota rovina il rientro di Brandon Ingram: allo Smoothie King Center finisce 111-102 per gli ospiti

Torna finalmente a calcare i parquet NBA Brandon Ingram. Torna dopo 29 partite saltate a causa di un infortunio all’alluce sinistro. Il nativo di Kinston aveva lasciato anzitempo i suoi compagni nella trasferta al FedExForum dello scorso 25 novembre contro i Memphis Grizzlies, usciti vincitori 132-111 da quella sfida.

Purtroppo per i Pelicans, però, non è bastato il rientro di Ingram per tornare alla vittoria che manca ormai da 6 partite. La statistica diventa ancora più impietosa se si considerano le ultime 14 gare – da quando si è infortunato anche Zion Williamson per intenderci – in cui sono arrivate 11 sconfitte.

Allo Smoothie King Center di New Orleans vincono i Minnesota Timberwolves e lo fanno per 111-102.

I Pelicans partono forte però, chiudendo il primo parziale in vantaggio di 8 punti, che diventeranno 6 a fine primo tempo.

Nei primi due quarti New Orleans tocca anche il +12 e sembra in totale controllo, nonostante le difficoltà al tiro del rientrante Ingram.

Nel secondo tempo a far la voce grossa sono gli ospiti che grazie ad un parziale di 39-21 nel terzo quarto mettono il muso davanti e non si voltano più indietro.

Per Minnesota prestazione stellare di Anthony Edwards che chiude con 37 punti, 6 rimbalzi e 5 assist ed è accompagnato magistralmente da D’Angelo Russell – 19 punti e 5 assist – e Rudy Gobert che fa registrare la solita doppia doppia d’ordinanza da 17 punti e 12 rimbalzi.

È C.J. McCollum invece il miglior marcatore dei Pelicans con 25 punti e 8 assist coadiuvato dai 15 e 12 rimbalzi di Valanciunas ed i 13 di Brandon Ingram, con un pessimo 4 su 18 al tiro.

Le parole dei protagonisti

Come anticipato, Brandon Ingram aveva saltato le ultime 29 partite per un infortunio all’alluce del piede sinistro. Sentiamo quindi le sue parole a fine partita sul rientro dopo due mesi:

“È passato un po’ di tempo, e questo è probabilmente il primo infortunio in cui ho dovuto saltare così tante partite prima di tornare a giocare durante la stagione. Era solo l’ansia di tornare a giocare ed essere in campo con i ragazzi e cercare di essere efficace nel miglior modo possibile.”

I New Orleans Pelicans stanno cercando di gestire il minutaggio di Ingram nel migliore dei modi per evitare ricadute. Il numero 14 continua proprio toccando questo argomento:

“Mi sento come se dovessi rientrare piano piano, ma so che fa tutto parte del processo per cercare di riportarmi al sicuro e continuare a essere sul parquet. So che fa parte del processo, ma spero di poterlo superare e di poter tornare quello che sono.”

Sono arrivate anche le parole del compagno di squadra C.J. McCollum che elogia la capacità di Ingram di rendere il gioco più facile per tutti:

“La sua gravità, la sua comprensione del gioco, ovviamente avere un buon difensore su di lui in modo da togliere un altro buon difensore che normalmente è su di me o su Zion, quindi è bello averlo qui con noi. Sicuramente rende il gioco più facile per me e per tutti gli altri.”

L’ex Portland Trail Blazers continua:

“È tornato al suo posto e ci ha fatto guadagnare un bonus. Al di fuori di quel terzo quarto, penso che abbiamo giocato davvero una buona partita.”

