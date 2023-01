NBA, 33 di Kuzma e Washington vince ancora

Sempre più protagonista in questi Washington Wizards, Kyle Kuzma. Secondo trentello di fila e quarta vittoria consecutiva per i capitolini. “Kuz” ha segnato 20 dei suoi 33 punti nel solo quarto quarto, trascinando i suoi Wizards alla rimonta culminata nella vittoria per 108-103 al Toyota Center.

Rockets che sono stati in vantaggio anche di 19 punti, comandando per gran parte della partita e iniziando il quarto periodo con 10 punti in più degli avversari, ma non sono stati in grado di mantenerli fino alla fine.

Da segnalare l’esordio di Kendrick Nunn – dopo la trade che ha portato Hachimura ai Lakers – tra le fila degli Wizards, che registra 12 punti in uscita dalla panchina.

In casa Houston Rockets tripla doppia – la seconda stagionale – da 21 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per Alperen Sengun che viene supportato dai 19 punti con 7 assist di Jalen Green ed i 16 con 13 rimbalzi di Kenyon Martin Jr.

📊 @kylekuzma in last night's W:

33 PTS

9 REB

5 3PT

2 AST

1 BLK

1 STL pic.twitter.com/yayJZy6htP — Washington Wizards (@WashWizards) January 26, 2023

Parola ai coach

A fine partita l’head coach dei Washington Wizards, Wes Unseld Jr., ha voluto commentare la fantastica prestazione di Kyle Kuzma che ha permesso alla squadra della capitale di rimontare uno svantaggio significativo:

“Abbiamo preso spunto da lui [per la rimonta]. Una volta che inizia sembra che stia tirando in un grosso secchio. Ne avevamo bisogno. Confidiamo di mettergli la palla in mano in questi momenti e per noi ha fatto la differenza.”

Apparso, ovviamente, più rammaricato il capo allenatore degli Houston Rockets Stephen Silas per il vantaggio buttato al vento:

“Alla fine del terzo quarto ci siamo allontanati dalle cose che riguardano la vittoria, la costruzione di abitudini vincenti, il tiro giusto, la strada giusta. Dobbiamo essere migliori. Giovani, inesperti e tutto il resto, ma dobbiamo fare meglio di così.”

