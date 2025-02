NBA, i Los Angeles Lakers di LeBron vanno ko contro gli Hornets

Una settimana di pausa, l’infermeria svuotata, LeBron James riposato dopo l’assenza all’All Star Game. Tutto faceva pensare che finalmente i meccanismi dei Los Angeles Lakers avrebbero fatto finalmente clic. E che il duo delle meraviglie LeBron-Luka avrebbe iniziato a ingranare la marcia in direzione Playoff. Beh, non proprio. Nella prima partita di rientro dal break, giocata per recuperare il match rinviato per gli incendi californiani, i gialloviola sono caduti per 97-100 contro i non certo irresistibili Charlotte Hornets. A guidare la formazione del North Carolina ovviamente LaMelo Ball, con 26 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.

Per i Lakers, che sono stati sopra di 13 nel terzo quarto prima di subire un parziale di 23-1 e perdere definitivamente il controllo del match, LeBron ha siglato 26 punti conditi con 7 rimbalzi e 11 assist. Ma il grande assente rimane ancora Doncic, che non sembra aver trovato ancora un posto negli ingranaggi di coach JJ Redick. Per la guardia slovena sono arrivati solo 14 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Niente a che vedere con la superstar di Dallas, almeno per ora. E intanto i Lakers sono a due sconfitti di fila, inchiodati al quinto posto in una Western Conference che vede volare Okc, Memphis e Houston e risorgere Denver e Clippers.

