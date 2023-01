NBA, gli Indiana Pacers battono i Chicago Bulls e provano ad uscire dalla crisi

Senza Tyrese Haliburton sembrava che gli Indiana Pacers non riuscissero più a vincere.

Infatti, dopo l’infortunio rimediato dal talento ex Kings nella trasferta del Madison Square Garden, i Pacers hanno inanellato 7 sconfitte consecutive. Inoltre il record di Indiana senza la loro stella in campo è 2-7 a differenza del 22-18 con il numero 0 sul parquet.

L’impietosa statistica sembrava ripetersi anche ieri notte con i Chicago Bulls che stavano dominando ed erano riusciti a portarsi in vantaggio anche di 21 punti, andando a riposo con un +16 che sembrava ammettere poche repliche. Pacers che però si sono compattati e nella ripresa, grazie alle prestazioni di Myles Turner e Bennedict Mathurin, hanno ribaltato la gara e concluso il periodo di carestia di vittorie che durava da 7 partite.

Per gli Indiana Pacers i migliori marcatori di serata sono proprio Myles Turner e Bennedict Mathurin che concludono con 26 punti e 9 rimbalzi ciascuno. Mathurin segna anche il canestro decisivo con un layup a 29.1 secondi dalla fine. Da una grande mano anche T.J. McConnell autore di una doppia doppia da 20 punti e 10 assist.

Ai Chicago Bulls non bastano i 33 di DeRozan ed i 20 punti con 8 rimbalzi di Nikola Vučević.

Mathurin tonight: 26 PTS

7 REB

10-17 FG Most points off the bench this season.

Most points by a rookie this season. pic.twitter.com/YRfObjkduv — StatMuse (@statmuse) January 25, 2023

Le parole di coach Rick Carlisle

Dopo la sirena finale si è espresso sulla gara anche il coach degli Indiana Pacers Rick Carlisle, elogiando di fatto Bennedict Mathurin:

“Era incoraggiante, continuava a ripetere ‘Possiamo farcela, possiamo farcela’. Ha una voglia indomabile di competere, di mettere la palla nel canestro e di lavorare meglio degli altri.”

L’ex allenatore dei Dallas Mavericks continua rilanciando la corsa a Rookie of the Year del canadese:

“Molti rookie stanno faticando e stanno perdendo forza a questo punto. Lui [Mathurin] invece sta guadagnando slancio ed è la cosa più impressionante di lui.”

Carlisle conclude riservando belle parole anche per T.J. McConnell:

“Gioca con una fastidiosa tenacia che tutti vorrebbero avere nella propria squadra.”

