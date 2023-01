Stephen Curry apre le porte alla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024

Campione del Mondo 2010 e 2014, Stephen Curry non ha mai partecipato ai Giochi Olimpici. Le Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbero quindi essere la sua ultima occasione e sappiamo che Steve Kerr, che ha sostituito Gregg Popovich alla guida del Team USA, vuole che il suo playmaker sia presente nella capitale francese. Questo potrebbe chiaramente giocare un ruolo nella sua decisione, lui che ha chiaramente aperto la porta. Queste le parole di Curry a riguardo:

“Sono oltremodo entusiasta di avere l’opportunità di farne parte. Ho giocato in un paio di occasioni per Team USA ai Mondiali e chiunque li abbia vissuti non esita mai a dire quanto siano diverse le Olimpiadi. Dicono tutti che non è affatto la stessa cosa in termini di umore, atmosfera, preparazione, adrenalina e tutto il resto. Non so quali siano le probabilità che io sia lì, perché non so cosa succederà in futuro, ma mi piacerebbe vivere quell’esperienza prima o poi, questo è certo.”