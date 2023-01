NBA, LeBron James difende Shannon Sharpe dopo la rissa con Memphis: “Sono dalla sua parte”

Verso fine primo tempo del match tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, Shannon Sharpe ha avuto uno scontro particolarmente acceso con i giocatori della squadra ospite a causa di qualche espressione di troppo verso Dillon Brooks, reo di non essere abbastanza grosso per marcare LeBron James. L’ex giocatore di football americano – oggi commentatore per Fox Sports – è stato prima allontanato dalla sicurezza, per poi essere fatto rientrare per fare pace con i principali attori coinvolti, tra cui il padre di Ja Morant.





In ogni caso, il tutto è stato ripreso dalle telecamere che hanno evidenziato i momenti di confusione andati virali sui social network. Nelle scorse ore, anche LeBron James ha commentato l’accaduto prendendo le difese del suo amico in questa maniera:

“Sono dalla parte di Shannon 365 giorni all’anno, 366 negli anni bisestili, per 24 ore al giorno, sette giorni su sette. È uno dei miei amici, sarò sempre dalla sua parte a guardargli le spalle. Così come lui fa con me”

