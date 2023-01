NBA, i Lakers interrompono la striscia di Memphis: Schroder decisivo nel finale

Dennis Schröder è l’eroe di cui i Los Angeles Lakers avevano bisogno contro i Memphis Grizzlies. Negli ultimi 20 secondi di gioco, infatti, il play ha rubato palla all’avversario, segnando poi il successivo lay-up, subendo fallo e realizznado il tiro libero supplementare. Potremmo riassumere così la sfida tra Lakers e Grizzlies, ossia con il gesto – vitale – del tedesco che ha regalato la vittoria ai gialloviola con il punteggio finale di 122-121, ponendo fine alla serie di 11 vittorie consecutive di Memphis.

Coach Darvin Ham l’ha definita “una partita infernale”, ma questa è una vittoria che corona un periodo casalingo difficile per i Lakers che hanno perso partite punto a punto contro Dallas, Philadelphia e Sacramento. L’unica altra vittoria è arrivata contro Houston. Sempre secondo coach Ham, i Lakers “hanno dimostrato cosa possono essere e cosa possiamo fare”.

La partita di stanotte ha racchiuso gran parte del messaggio di Ham negli ultimi otto giorni: continuare a lavorare, continuare a combattere, per ritrovarsi poi ad un punto di svolta. Russell Westbrook ha segnato 29 punti, James ha lottato chiudendo a quota 23 e Schröder ha registrato 19 punti, otto rimbalzi e otto assist. Per Memphis a nulla sono serviti i 22 punti di Ja Morant (con 29 tiri presi, ndr).

Infortuni in casa Lakers: la situazione su Anthony Davis

Nel frattempo, si attendono notizie dall’infermeria, specialmente per capire quando rientrerà Anthony Davis. Voci di corridoio indicano un suo possibile rientro sui parquet per settimana prossima, ma nulla di ufficiale è stato comunicato dalla franchigia. Quello che sappiamo è che – ad oggi – Davis ha saltato 18 partite. Prima del suo infortunio, AD stava viaggiando con media di 27.4 punti, 12.1 rimbalzi, 1.3 palle recuperate e 2.1 stoppate a partita. Senza Davis in questa stagione, i Lakers hanno un record di 9-12. Queste le parole di coach Ham a riguardo:

“Ha risposto bene ai trattamenti. Molto bene. Sta progredendo come previsto con il piano che è stato messo in atto per lui e stiamo andando nella giusta direzione”.

